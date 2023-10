Promozione Puglia, quarta giornata: i risultati delle baresi

Giornata agrodolce per le squadre baresi impegnate nel campioanto di Promozione. ?Nell'anticipo mattutino l'Atletico Acquaviva ha incassato la terza sconfitta di fila in questo avvio di campionato, in casa del Don Uva. Vola il Capurso di Muzio Fumai: il gol di Fieroni ha regalato ai granata la quarta vittoria consecutiva e il primo posto in classifica proprio assieme al Don Uva; la Virtus Palese ha avuto la meglio nel derby contro il Santeramo (al secondo ko), mentre il Bitritto Norba è rimasto ancora a secco di punti incassando la quarta sconfitta in questo avvio di stagione.

Nel girone B la Virtus Locorotondo ha potuto esultare in extremis grazie a Musli:per i blu-granata si è trattata della terza vittoria di fila.

Don Uva-Atletico Acquaviva 2-0 [Bruno al 43', Ricatti all'85']

Bitritto Norba-Soccer Trani 0-2 [Galeotta al 35', Muciaccia al 65']

Città di Trani-Capurso 0-1 [Fieroni]

Santeramo-Virtus Palese 2-3 [Loseto (VP) al 2',Tisci (S) al 4', Terrone (VP) al 15', Farella (S) all'87']

Cedas Avio Brindisi-Virtus Locorotondo 0-1 [Musli al 94']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Don Uva 12 (punti) Capurso 12 Troia 10 Lucera 9 Canusium 7 Soccer Trani 7 Virtus Palese 6 Santeramo 4 Sporting Apricena 3 Atletico Acquaviva 3 Cosmano Sport 3 Virtus San Ferdinando 3 Città di Trani 1 Bitritto Norba 0

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B