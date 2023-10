Promozione Puglia, quinta giornata: i risultati delle baresi

Giornata tutto sommato positiva per le squadre baresi impegnate nel campionato di Promozione. Il Capurso non sbaglia e grazie a Fieroni si è aggiudicato la quinta vittoria su cinque salendo da solo in testa alla classifica, al netto della sconfitta del Don Uva sul campo del Troia; terzo successo stagionale per la Virtus Palese, travolgente nel match contro lo Sporting Apricena.

Dopo tre ko consecutivi è tornato a vincere l'Atletico Acquaviva, che ha rifilato cinque gol al Città di Trani, mentre il tecnico Paolo De Francesco ha debuttato con una vittoria (la prima in stagione) sulla panchina del Bitritto Norba, corsaro sul campo della Virtus San Ferdinando. Ancora ko (il secondo di fila) per il Santeramo, a cui non è bastata la doppietta di Farella nel match contro il Lucera.

Nel girone B si è interrotta la striscia positiva della Virtus Locorotondo, che era arrivata a tre vittorie consecutive: la Rinastica Refugees ha avuto la meglio grazie ad un rigore trasformato nel finale di gara.

Atletico Acquaviva-Città di Trani 5-2 [Chiumarulo (A) al 19', Taal (A) al 25', Santoro (A) al 57', Atif (CT) al 65', Chiumarulo (A) all'80', Cannone (A) all'84', Vino (CT) all'88']

Capurso-Canusium 1-0 [Fieroni]

Lucera-Santeramo 4-2 [Pozzozengaro (L) al 18', Mawa (L) al 58', Mawa (L) al 68', Farella (S) al 72', Mawa (L) al 78', Farella (S) all'89']

Virtus San Ferdinando-Bitritto Norba 1-2 [Mosaico (B), Patruno (B), Caputo (VSF)]

Virtus Palese-Sporting Apricena 5-0 [Mincuzzi, Lanave, Gagliardi, Loseto, Faliero]

Virtus Locorotondo-Rinascita Refugees 0-1 [Thiaw su rigore all'82']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Capurso 15 (punti) Troia 13 Lucera 12 Don Uva 12 Soccer Trani 10 Virtus Palese 9 Canusium 7 Atletico Acquaviva 6 Santeramo 4 Cosmano Sport 3 Bitritto Norba 3 Sporting Apricena 3 Virtus San Ferdinando 3 Città di Trani 1

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B