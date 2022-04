Promozione Puglia, Rinascita Rutiglianese: attesa per la sfida playout contro lo Sporting Apricena

In casa Rinascita Rutiglianese è tutto pronto per la gara più importante della stagione: domenica 24 aprile, allo stadio Comunale, ci sarà la sfida secca dei playout contro lo Sporting Apricena che avrà in palio la permanenza nel campionato di Promozione (calcio d'inizio ore 16:30). La formazione guidata da Lorenzo Battaglia, per ottenere la salvezza, dovrà vincere oppure pareggiare, in virtù del miglior piazzamento nella classifica del girone A.

Nella stagione regolare la Rinascita Rutiglianese ha battuto entrambe le volte lo Sporting Apricena: nella gara di andata, svoltasi al Comunale, fu decisiva la rete di Ballabene per l'1-0 finale; nella venticinquesima giornata invece la Rinascita Rutiglianese ha espugnato il Madrepietra Stadium per 3-1 grazie alla doppietta di Chiumarulo e al sigillo di Dipierro, con rete dei padroni di casa firmata da Scanzano.