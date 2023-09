Promozione Puglia, seconda giornata: i risultati delle baresi

Il Capurso si è preso la scena nella seconda giornata del campionato di Promozione pugliese, per quel che riguarda le squadre baresi: i granata hanno battuto il Santeramo nel derby e si sono presi la testa della classifica a pari merito con Troia e Don Uva. Buon avvio di torneo per gli uomini guidati da Muzio Fumai; sorride anche la Virtus Palese, che si è presa la prima vittoria stagionale contro la Soccer Trani. Poi due ko: l'Atletico Acquaviva ha riequilibrato nella ripresa il match contro la Cosmano Sport, abile però a passare di nuovo in vantaggio dopo una decina di minuti; il Bitritto Norba, fermato dal Troia, rimane ancora a secco di punti in classifica.

Nel girone B la Virtus Locorotondo ha conquistato i primi tre punti stagionali in un emozionante botta e risposta contro il Taurisano: decisivo il gol di Turnone nelle ultimissime battute di gara.

Bitritto Norba-Troia 0-2 [Casoli al 22', Di Veneziano all'88']

Cosmano Sport-Atletico Acquaviva 2-1 [Franzi (CS), Chiumarulo (A) al 55', Vallario (CS) al 67']

Santeramo-Capurso 1-2 [Portoghese (C) al 22', De Giglio (S) al 64', Panunzio (C) al 75']

Virtus Palese-Soccer Trani 1-0 [Micciché]

Virtus Locorotondo-Taurisano 3-2 [Diwouta Ewane (VL) al 26', Negro (T) al 45', Galati (T) al 57' Serio (VL) al 77', Turnone (VL) al 92']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

1. Troia 6 (punti)

2. Don Uva 6

3. Capurso 6

4. Lucera 3

5. Atletico Acquaviva 3

6. Cosmano Sport 3

7. Santeramo 3

8. Soccer Trani 3

9. Virtus Palese 3

10.Sporting Apricena 2

11. Città di Trani 1

12. Canusium 1

13. Bitritto Norba 0

14. Virtus San Ferdinando 0

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

1. Leverano 6 (punti)

2. Polisportiva Galatone 6

3. Veglie 4

4. Ceglie 4

5. Copertino 4

6. Rinascita Refugees 3

7. Grottaglie 3

8. Taurisano 3

9. Virtus Locorotondo 3

10. Galatina 3

11. Carovigno 1

12. Talsano 0

13. Cedas Avio Brindisi 0

14. Atletico Tricase 0