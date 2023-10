Promozione Puglia: il Capurso suona la settima, bene anche Atletico Acquaviva e Virtus Palese

Capurso sempre più inarrestabile. La formazine guidata da Muzio Fumai ha rifilato un tris al Don Uva per la settima vittoria su altrettante gare stagionali. Un cammino fruttuoso per il Capurso, che rimane quindi ancorato al primo posto. Terzo risultato utile consecutivo per l'Atletico Acquaviva, che ha avuto la meglio sullo Sporting Apricena mentre il Santeramo è tornato al successo dopo cinque partite regolando di misura la Cosmano Sport.

Cade invece dopo due risultati utili di fila, da quando Paolo De Francesco siede in panchina, il Bitritto Norba, mentre la Virtus Palese ha superato il Troia per la quarta vittoria stagionale. nNel girone B la Virtus Locorotondo ha giocato l'anticipo del sabato contro il Carovigno, rimontando l'iniziale svantaggio e tornando così alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Atletico Acquaviva-Sporting Apricena 3-1 [Abrescia (AA) al 23', Guglielmi (AA) al 27', Difino (AA) al 60']

Santeramo-Cosmano Sport 1-0 [Telesca al 48']

Capurso-Don Uva 3-0 [Fieroni, Armenise, Carella]

Lucera-Bitritto Norba 2-1 [Balletta (L) al 5', Pozzozengaro (L) al 77']

Virtus Palese-Troia 3-1 [Mincuzzi (VL) al 37', Veneziano (T) al 44', Lanave (VL) al 60', Loseto (VL) all'82']

Virtus Locorotondo-Carovigno 4-2 [Greco (C) al 9', Diwouta (VL) al 12', Diwouta (VL) al 18', Musli (VL) al 23', Bari (C) su rigore al 41', Musli (C) all'88']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Capurso 21 (punti) Lucera 18 Soccer Trani 16 Don Uva 15 Troia 14 Virtus Palese 12 Atletico Acquaviva 10 Santeramo 8 Canusium 7 Cosmano Sport 6 Bitritto Norba 4 Virtus San Ferdinando 4 Sporting Apricena 3 Città di Trani 2

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B