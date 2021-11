É un Football Club Capurso formato trasferta: quella contro lo Sporting Apricena è la terza affermazione fuori casa

Importante vittoria in ottica salvezza per il Football Club Capurso, che al Madrepietra Stadium ha battuto in rimonta lo Sporting Apricena nel match valevole per la nona giornata del campionato di Promozione, girone A. Per la formazione guidata da Mimmo Casamassima si tratta del terzo successo complessivo ottenuto finora, arrivato tra l'altro ancora una volta in trasferta dopo quelli ottenuti sui campi di Fesca Bari e Arboris Belli. Diventano quindi 10 i punti finora conquistati, che valgono il quintultimo posto in graduatoria.

La partita. Il Football Club Capurso ha approcciato bene la gara, cogliendo subito un palo Magistro, ma al 18' è Di Maso a portare in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti però non demordono e al 35' pareggiano i conti con il sesto gol in campionato di De Giglio per poi completare il ribaltone grazie a Cucco alla mezz'ora del primo tempo. Al fotofinish lo Sporting Apricena ha l'occasione per riportare in equilibrio il risultato: Di Maso però calcia sulla traversa un calcio di rigore. E domenica prossima c'è un altro confronto delicato, quello contro il Football Acquaviva.