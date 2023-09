Promozione Puglia, terza giornata: i risultati delle baresi

?Nell'anticipo mattutino il Santeramo ha conquistato il primo pareggio della stagione sul campo della Soccer Trani: al gol degli ospiti firmato da Tisci ha risposto Fall. Non ha steccato il Capurso, protagonista di questo inizio stagione, che è volato a punteggio pieno assieme a Troia e Don Uva rifilando la terza sconfitta complessiva al Bitritto Norba, al momento ultimo in classifica.

Secondo ko di fila per l'Atletico Acquaviva, che allo stadio Giammaria ha perso nel botta e risposta entusiasmante contro il Canusium; rocambolesca anche la sconfitta in questo campionato per la Virtus Palese, che nel ha risposto immediamante al 2-0 del Lucera che poi però ha colto il tris conquistando l'intera posta in palio. Nel girone B secondo sorriso di fila per la Virtus Locorotondo, che ha superato il Ceglie grazie a Lacirignola.

Soccer Trani-Santeramo 1-1 [Tisci (S) al 45', Fall (ST) al 58']

Atletico Acquaviva-Canusium 2-4 [Guglielmi (AA) al 9', Quacquarelli (C) al 15', Asselti (C) al 45', Chiumarulo (AA) su rigore al 57', Di Molfetta (C) al 63', D'Ambrosio (C) su rigore all'83']

Capurso-Bitritto Norba 3-1

Virtus Palese-Lucera 2-3 [Mawa (L) al 3', Botticelli (L) al 16', Terrone (VP) al 17', Pozzozengaro (L) su rigore al 29', ]

Ceglie-Virtus Locorotondo 0-1 [Lacirignola]

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Troia 9 (punti) Don Uva 9 Capurso 9 Lucera 6 Santeramo 4 Soccer Trani 4 Canusium 4 Atletico Acquaviva 3 Virtus Palese 3 Cosmano Sport 3 Virtus San Ferdinando 3 Sporting Apricena 2 Città di Trani 1 Bitritto Norba 0

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Polisportiva Galatone 7 (punti) Leverano 7 Taurisano 6 Grottaglie 6 Galatina 6 Virtus Locorotondo 6 Copertino 5 Rinascita Refugees 4 Veglie 4 Ceglie 4 Atletico Tricase 3 Carovigno 1 Talsano 0 Cedas Avio Brindisi 0

(classifica in aggiornamento)