Promozione Puglia: Capurso, vittoria e primo posto in classifica. Pareggio per l'Atletico Acquaviva

I granata hanno avuto la meglio sulla Virtus San Ferdinando sorpassando i rossoblù, che invece hanno colto un 1-1 in casa della Soccer Trani. Ottavo successo stagionale per il Santeramo, ko interno per il Bitritto Norba. Nel girone B sorriso Virtus Locorotondo contro il Leverano