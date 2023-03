Avvicendamento in casa Virtus Mola: esonerato Lopraino, Tangorra nuovo allenatore

Cambia la guida tecnica della Virtus Mola, un po' a sorpresa. Dopo le due sconfitte consecutive contro la Nuova Spinazzola, che è costato il mancato accesso alla finale di Coppa Italia, e di fronte al Lucera in campionato (la seconda in totale contando anche quella a tavolino contro il Levante Azzurro), la società ha sollevato dall'incarico Cosimo Lopraino: l'allenatore ha guidato i biancazzurri al primo posto del girone A della Promozione pugliese, a quota 48 punti, a più quattro lunghezze proprio sulla Nuova Spinazzola. A pesare sulla scelta forse l'eliminazione incassata in coppa, giunta dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata.

A sostituire Lopraino sarà Massimiliano Tangorra, che ha iniziato l'annata sempre a Mola di Bari, ma all'Unione Sportiva Mola in Eccellenza. Il classe 1970 in passato ha guidato il Monopoli in Serie C, dal 2015 all'aprile 2016 e da giugno 2017 a dicembre dello stesso anno, oltre che il Barletta nella stagione 2019/2020. "L'ASD Virtus Mola Calcio per volere del patron Mino Zapparelli e del presidente Sebastiano Mitrano, é lieta di annunciare la nuova guida tecnica della Prima Squadra con effetto immediato, ovvero mister Massimiliano Tangorra, nel segno di una programmazione presente e futura" -si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Virtus Mola.