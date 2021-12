Fesca Bari, la Virtus San Ferdinando si impone per 4-1: dodicesimo ko in campionato

Sesta sconfitta consecutiva per la Fesca Bari, che nelle ultime tre gare ha subito dieci gol segnandone solo due. Al campo Sportivo Comunale i gialloneri hanno incassato un 4-1 di fronte alla Virtus San Ferdinando, nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Promozione, girone A. I padroni di casa vanno in vantaggio al 24' con Pugliese, gli ospiti replicano al 31' grazie a Parise; al 42' però Visaggio porta di nuovo avanti la Virtus San Ferdinando. Nella ripresa si scatena un ispirato Pugliese, che al 65' e al 90' mette a segno due reti che lo portano a firmare la sua tripletta personale. Per la Fesca Bari è il dodicesimo ko consecutivo stagionale, con i punti in classifica che rimangono ancora due.