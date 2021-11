Promozione pugliese, girone A: il Football Acquaviva strappa un punto sul campo della Virtus San Ferdinando

Dopo due sconfitte consecutive il Football Acquaviva torna a muovere la classifica, nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Promozione, girone A, contro la Virtus San Ferdinando. Alllo stadio Comunale regna l'equilibrio, specialmente nella prima frazione che finisce a reti bianche. La ripresa si vivacizza e nel giro di pochi minuti le due squadre sono protagoniste di un autentico botta e risposta: al 65' gli ospiti vanno in vantaggio con De Bellis (primo centro in questo torneo), ma la Virtus San Ferdinando replica al 69' grazie a Comperchio. Finisce 1-1, la formazione allenata da Andrea Ettorre sale a quota 5 punti in classifica.

Il tecnico della Football Acquaviva ha commentato così la gara tramite la pagina Facebook del club: "É stata una partita molto intensa, abbiamo dimostrato che questa squadra è viva. Abbiamo fatto gruppo nei momenti di difficoltà e questo ci fa ben sperare per il proseguimento del campionato. Faccio i complimenti alla squadra, dobbiamo continuare a lavorare così per raggiungere la salvezza".