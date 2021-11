Atletico Acquaviva, contro la Rinascita Rutiglianese arriva il terzo successo esterno della stagione

L'Atletico Acquaviva torna a correre, ritrovando la vittoria dopo tre turni e continuando la striscia positiva iniziata nello scorso weekend col pareggio a reti bianche contro lo Sporting Apricena. La formazione allenata da Michele Delle Foglie ha espugnato lo stadio Comunale per 2-1 di fronte alla Rinascita Rutiglianese, nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Promozione, girone A: per l'Atletico Acquaviva, arrivato a quota 17 punti agganciando il Lucera, si tratta del terzo successo esterno raccolto finora in stagione.

La gara. La Rinascita Rutiglianese è andata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Chiumarulo al 16' (ottavo centro per l'attaccante); gli ospiti però hanno subito risposto al 25' con la rete di Kalie, servito da una sponda di Cannone. Nella ripresa Taal viene espulso per doppia ammonizione ma l'Atletico Acquaviva non si è scomposto ed è andato in vantaggio al 61', quando Cannone ha risolto una mischia approfittando di un'amnesia difensiva avversaria. Nel finale annullato un gol dei padroni di casa per fuori gioco di Avella.