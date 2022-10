Quarta giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nella quarta giornata del campionato di Eccellenza pugliese, per quanto riguarda il girone A, l'Unione Sportiva Mola ha travolto il Polimnia nell'unico derby barese odierno, ottenendo il terzo successo stagionale; vince anche il Corato in rimonta sul Canosa (decisiva la rete di Frappampina al 90'), mentre il Borogrosso Molfetta ottiene un pari dopo aver riacciuffato il Real Siti che era andato avanti per 2-0. Nel girone B colpo esterno dell'Arboris Belli contro il Castellaneta.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella quarta giornata

Borgorosso Molfetta-Real Siti 2-2 [Da Silva (RS) al 9', Alves (RS) al 18', Vitale (BM) al 32', Cubaj (BM) al 74']

Corato-Canosa 2-1 [Mandile (CA) al 35', Suriano (CO) su rigore al 79', Frappampina (CO) al 90']

Polimnia-Unione Sportiva Mola 1-4 [Roncone (P), Souare (USM), Mongiello (USM), Doukoure (USM), Autorete (USM)]

Castellaneta-Arboris Belli 1-3 [Ruiz (C), Mastronardi (AB), Fumarola (AB), Mastronardi (AB)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 12 (punti) Bisceglie 10 Corato 9 Unione Sportiva Mola 9 Borgorosso Molfetta 6 Orta Nova 6 San Marco 6 San Severo 6 Unione Calcio Bisceglie 4 Canosa 4 Real Siti 4 Foggia Incedit 2 Polimnia 1 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B