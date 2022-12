Quattordicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nell'anticipo mattutino l'Atletico Acquaviva ha battuto il Città di Trani ed è salito al quarto posto in classifica, successo (il quarto complessivo) anche per la Virtus Palese sul campo della Nuova Daunia Foggia e per il Capurso nel derby contro il Bitritto Norba ora penultimo, contro il Real San Giovanni la Rinascita Rutiglianese è caduta per la dodicesima volta in stagione. Ultima gara disputata in ordine cronologico è stato il derby tra Virtus Mola e Levante Azzurro, terminato 1-1: la formazione guidata da Cosimo Lopraino ha visto così avvicinarsi la Nuova Spinazzola (vittoriosa contro il Don Uva) a cinque lunghezze.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella quattordicesima giornata

Città di Trani-Atletico Acquaviva 0-2 [Farella, Dentico]

Nuova Daunia Foggia-Virtus Palese 1-2 [Faliero (VP), Terrone (VP), Caggianelli (NDF)]

Real San Giovanni-Rinascita Rutiglianese 3-0 [Melchionda, Bruno, Petruccelli]

Capurso-Bitritto Norba 4-2

Virtus Mola-Levante Azzurro 1-1 [Colella (LA), Chiumarulo (VM)]

Promozione Puglia, la classifica del girone A