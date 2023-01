Quindicesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Quinta vittoria stagionale per il Polimnia, vittorioso sul San Severo grazie alla rete di Roncone. Terza sconfitta di fila invece per il Borgorosso Molfetta, che non è riuscito a replicare alla rete dell'Unione Calcio Bisceglie arrivata nelle prime battute di gara; nel girone B successo pesante per l'Arboris Belli contro l'ostico Avetrana. Nell'atteso posticipo tra Unione Sportiva Mola e Corato, Cisse, direttamente su calcio di rigore, ha regalato la vittoria ai suoi costringendo i neroverdi ad incassare il terzo ko del torneo

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella quindicesima giornata

Polimnia-San Severo 1-0 [Roncone al 70']

Unione Calcio Bisceglie-Borgorosso Molfetta 1-0 [Zinetti al 3']

Unione Sportiva Mola-Corato 1-0 [Cisse su rigore al 61']

Arboris Belli-Avetrana 2-0 [Mastronardi, Amodio]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 36 (punti) Bisceglie 33 Corato 30 Unione Sportiva Mola 26 Canosa 24 Real Siti 23 San Marco 23 Unione Calcio Bisceglie 21 Polimnia 19 Borogorosso Molfetta 19 San Severo 17 Orta Nova 16 Foggia Incedit 6 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B