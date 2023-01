Quindicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Prosegue la marcia della Virtus Mola: i biancazzurri hanno avuto la meglio nel derby contro il Bitritto Norba (decimo ko stagionale) e si aggiudica la dodicesima vittoria in questo campionato, replicando alla Nuova Spinazzola vittoriosa in rimonta contro il Capurso. L'Atletico Acquaviva ha agganciato il terzo posto grazie al successo sul Real San Giovanni, vittoria anche per il Levante Azzurro che ha regolato la Nuova Daunia Foggia. Botta e risposta e pari (il settimo totale) per tra Virtus Palese e Lucera. Nell'anticipo mattutino, la Rinascita Rutiglianese è tornata a muovere la classifica in seguito al pari con il Don Uva.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella quindicesima giornata

Rinascita Rutiglianese-Don Uva 1-1 [Satalino (R) su rigore al 16', D'Addato (DU) al 51']

Atletico Acquaviva-Real San Giovanni 2-1 [Guglielmi (A), Lenoci (A), Cristofaro (RSG)]

Bitritto Norba-Virtus Mola 1-3 [F. Loseto (VM), Chiumarulo (VM), Antonacci (VM), I. Loseto (BN)]

Levante Azzurro-Nuova Daunia Foggia 2-0 [Zaccaria, De Giglio]

Nuova Spinazzola-Capurso 3-1 [Magnifico (NS), Armenise (C), Ariani (NS), Ariani (NS)]

Virtus Palese-Lucera 2-2 [Oscar (L) al 9', Gagliardi (VP) al 21', Mincuzzi (VP) al 28', Oscar (VP) al 47']

Promozione Puglia, la classifica del girone A