Quinta giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Giornata non troppo proficua per le squadre baresi impegnate nel campionato di Eccellenza. A vincere è stato il Corato, che ha travolto per 3-0 la Vigor Trani assestandosi al terzo posto in classifica; poi solo sconfitte: primo ko stagionale per il Borgorosso Molfetta, che è caduto al cospetto del Manfredonia, mentre il Polimnia si è fermato per la quarta volta in casa del Real Siti. L'Unione Sportiva Mola, guidata dal neo-tecnico Vito Castelletti che ha sostituito Massimiliano Tangorra, ha subito un tris per mano del Canosa. Nel girone B l'Arboris Belli invece si è fatto rimontare dall'Ostuni.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella quinta giornata

Canosa-Unione Sportiva Mola 3-0 [Perez, Camara, Perez]

Manfredonia-Borgorosso Molfetta 1-0 [Potenza]

Real Siti-Polimnia 2-1 [Ramos (RS) al 54', Nicolli (P) al 59', Ramos (RS) al

Vigor Trani-Corato 0-3 [Brandonisio, Kone, Suriano]

Arboris Belli-Ostuni 1-3 [Autogol (AB), Albaqui (O), Marchionna (O), Echarri (O)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 15 (punti) Bisceglie 13 Corato 12 Unione Sportiva Mola 9 San Severo 9 Unione Calcio Bisceglie 7 Canosa 7 Real Siti 7 Borgorosso Molfetta 6 Orta Nova 6 San Marco 6 Foggia Incedit 2 Polimnia 1 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B