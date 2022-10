Quinta giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

La Virtus Mola travolge con un pokerissimo il Real San Giovanni e balza in testa alla classifica assieme alla Nuova Spinazzola, che ha battuto la Virtus Palese. D'altro canto rallenta il Levante Azzurro, che ha ottenuto il secondo pari stagionale contro il Città di Trani, secondo successo stagionale per l'Atletico Acquaviva sulla Nuova Daunia Foggia; esulta per la prima volta il Capurso, che ha battuto di misura il Don Uva. Perdono Bitritto Norba (terzo ko complessivo) e Rinascita Rutiglianese (quarta sconfitta di fila) rispettivamente contro Lucera e Virtus San Ferdinando.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella quinta giornata

Rinascita Rutiglianese-Virtus San Ferdinando 0-2 [Pugliese, Pugliese]

Atletico Acquaviva-Nuova Daunia Foggia 3-0 [Genchi, Genchi, Capozzo]

Bitritto Norba-Lucera 1-2 [Pozzozengaro (L) al 49', autorete Croce (B) al 55', Frazzano (L) all'88']

Capurso-Don Uva 2-1 [Cava (C), Lanave (C), Di Monte (DU)]

Levante Azzurro-Città di Trani 1-1 [De Giglio (LA) al 19', Cafagna (CT) al 64']

Nuova Spinazzola-Virtus Palese 3-1 [Ladogana (NS), Ariani (NS), Forenza (NS), Faliero (VP)]

Virtus Mola-Real San Giovanni 5-1 [Antonacci (VM), Chiumarulo (VM), Strippoli (VM), Lopraino (VM), Chiumarulo (VM), Ritrovato (RSG)

