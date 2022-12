Reggina-Bari, le pagelle: i biancorossi si aggrappano a Di Cesare e Vicari

Il Bari ha portato a casa un punto prezioso dalla trasferta di Reggio Calabria. Al cospetto di una Reggina che è sembrata nettamente più propositiva rispetto alla squadra di Mignani, i cui uomini di maggiore talento sono rimasti imbrigliati, i biancorossi si sono difesi bene grazie a una prova attenta fino al fischio finale. In ciascuno dei due tempi, inoltre, ci sono stati episodi in cui è intervenuto il VAR, che potevano cambiare la storia del match.

I migliori Today

Di Cesare 7,5: Fa impressione. Ringhia su ogni pallone, chiude ogni spazio, anticipa, rimbrotta gli avversari e comanda la difesa. Non si limita a portare solo la fascia al braccio ma è la vera guida spirituale della squadra.

Vicari 7: In coppia col generale Di Cesare, forma la linea Maginot biancorossa che tiene fino al 90'.

Dorval 6,5: Prova positiva la sua. L'avrebbe anche impreziosita con un gol (e che gol!) ma l'arbitro che inizialmente aveva accordato la rete ha visto fallo al monitor. Al di là del gol, accompagna l'azione e chiude ogni spazio con precisione. Determinante una sua diagonale su Canotto.

Mazzotta 6,5: La partita contro il Modena in cui ha propiziato il terzo gol dei suoi sembra avergli ridato smalto. Più di una volta si propone in avanti ed è quasi sempre puntuale anche nelle chiusure difensive.

Maita 6,5: Coppre l’assenza di Maiello giocando da regista. Ci mette il solito piglio facendo girare il pallone con intelligenza e senza fronzoli.

Benedetti 6,5: Seconda da titolare di fila per il centrocampista, prezioso anche a Reggio per portare ossigeno e muscoli alla mediana.

I peggiori Today

Antenucci 5,5: Non incide dal punto di vista offensivo perché viene schermato in maniera efficace dalla difesa amaranto. Offre comunque il suo contributo in fase di non possesso, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa di speciale.

Salcedo 5: Brutto ingresso in campo per il ragazzo dell'Inter, che entra al posto di Botta per l'ultima mezz'ora ma non si fa mai vedere.

Reggina-Bari 0-0: pagelle e tabellino

REGGINA (4-3-3): Colombi 6; Pierozzi 6,5, Cionek 6,5, Camporese 6, Di Chiara 6,5; Fabbian 6 (79' Liotti sv), Majer 6 (79' Crisetig sv), Hernani 6; Rivas 6,5 (69' Cicerelli 6), Ménez 6 (46' Gori 7), Canotto 6 (84' Ricci sv). A disp.: Ravaglia, Aglietti, Dutu, Loiacono, Gori, Bouah, Lombardi, Giraudo. All. F. Inzaghi 6,5.

BARI (4-3-2-1): Caprile 6,5; Dorval 6,5 (60' Pucino 6), Di Cesare 7,5, Vicari 7, Mazzotta 6,5; Bellomo 6 (60' Mallamo 5,5), Maita 6,5, Benedetti 6,5 (90' Cangiano sv); Folorunsho 6, Botta 6 (69' Salcedo 5); Antenucci 5,5 (69' Scheidler sv). A disp.: Frattali, D'Errico, Zuzek, Ceter, Bosisio. All. Mignani 6

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Peretti - Di Gioia

IV: Miele

VAR: Pairetto

AVAR: Paganessi

Note - ammoniti Di Cesare (B), Majer (R), Bellomo (B), Maita (B), Pucino (B). Espulso Vergassola (B) non dal campo. Recupero: 3' pt, 6' st.