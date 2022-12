Reggina-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Bari torna a sfidare la Reggina a distanza di due campionati dopo il testa a testa in Serie C nella stagione 2019-2020, risoltosi a favore degli amaranto.

Nonostante il saldo gemellaggio che lega le due tifoserie (e che come di consueto promette spettacolo sugli spalti), questa sera al Granillo le due formazioni, rispettivamente seconda e terza forza del campionato di Serie B, si giocheranno tanto. A separarle ci sono soli tre punti a favore dei calabresi, a quota 32.

Sia la squadra di Inzaghi, sia quella di Mignani, provengono da una vittoria nello scorso turno: i calabresi hanno sconfitto il Como in trasferta, rosicchiando punti al Frosinone (ora a +4), mentre i Galletti sono reduci dalla larga vittoria interna contro il Modena che gli ha consentito di mantenere il terzo posto in solitaria.

La gara, con fischio d'inizio programmato per le 20:30, verrà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione arbitrale di Ravenna. Peretti e Di Gioia saranno gli assistenti, Miele il quarto uomo, mentre VAR e AVAR sono stati assegnati a Pairetto e Paganessi.

Reggina-Bari: i precedenti

Reggina e Bari si sono affrontati complessivamente in 40 partite ufficiali ripartite tra Serie A, Serie B e Serie C e Serie D. Nel testa a testa è in lieve vantaggio la formazione calabrese che ha vinto 14 incontri contro i 13 dei pugliesi, mentre 13 volte la partita è finita in parità. Deficitario il bilancio dei biancorossi in trasferta a Reggio Calabria dove sono arrivate solo 3 vittorie, corredate da 8 pareggi e 9 sconfitte.

L'ultimo precedente risale alla stagione 2019-2020 quando le due squadre, in lotta per la promozione, si affrontarono al Granillo. Era il 26 gennaio 2020, al gol di Denis al 68' rispose Perrotta al minuto 88'.

L'ultima vittoria biancorossa a Reggio Calabria risale addirittura al 16 novembre 1975 (stagione 1975-1976), un successo a tavolino decretato dopo che la partita fu sospesa al 71' per invasione di campo sul risultato di 0-1, rete di D'Angelo al 57'.

Come arriva la Reggina

Pippo Inzaghi contro i biancorossi dovrà fare a meno dello squalificato Gagliolo. Nel 4-3-3 del tecnico degli amaranto, oltre a Colombi tra i pali, dovrebbero trovare spazio da destra verso sinistra Pierozzi, Cionek, l'ex biancorosso Camporese e Di Chiara. A centrocampo inamovibili Fabbian ed Hernani mentre si giocano una maglia Majer e Crisetig, col secondo favorito. In attacco Ménez dovrebbe agire da centravanti mascherato, affiancato da Canotto e Rivas, occhio anche però alle candidature di Ricci, Gori e Cicerelli, reduci da una buona prova a Como.

Come arriva il Bari

Michele Mignani ha convocato 22 calciatori per la trasferta di Reggio Calabria. Tra di essi, oltre a Cheddira ancora impegnato in Qatar, non figurano neanche l'infortunato Ricci, Galano e Terranova, entrambi non al meglio, e lo squalificato Maiello. Come di consueto tra i pali ci sarà Caprile, protetto dalla linea difensiva con Pucino e Dorval terzini e la coppia di centrali formata da Di Cesare e Vicari. A centrocampo Maita (ex della sfida) sostituirà Maiello in regia, affiancato da Benedetti e uno tra Mallamo e l'ex Bellomo. Sulla trequarti dovrebbero essere confermati Folorunsho (anche lui un ex) e Botta, alle spalle di uno tra Antenucci o Scheidler.

Reggina-Bari: le probabili formazioni

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. All. F. Inzaghi

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Mallamo, Maita, Benedetti; Folorunsho, Botta; Scheidler. All. Mignani

Fabbri di Ravenna

Assistenti: Peretti - Di Gioia

IV: Miele

VAR: Pairetto

AVAR: Paganessi

Reggina-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Reggina e Bari della 18ª giornata di Serie B 2022-2023 verrà trasmessa in streaming su Dazn e in tv su Sky Sport (canali 202 e 252). Gli abbonati Sky potranno assistere al match in streaming anche sull'app SkyGo. Sarà possibile assistere alla partita anche su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.