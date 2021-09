Rigori fatali al Gravina, il Team Altamura passa il primo turno della Coppa Italia di Serie D

Stavolta il rigori (a differenza del turno preliminare contro il Fasano) non sorridono al Gravina, che alla lotteria dagli undici metri viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie D. Allo stadio Stefano Vicino il primo turno il Team Altamura, al termine di un match equilibrato e combattuto, dove però non svettano particolari occasioni da gol o sussulti vari. E così per il verdetto finale le due squadre son dovute andare sul dischetto: per i padroni di casa segna Giglio ma Gilli e Chiaradia sbagliano i rispettivi tentativi; la banda guidata dal tecnico Luigi Pezzella va a segno con Baradji, Monaco, Mattera e Molinaro. Domenica 26 settembre Team Altamura e Gravina si affronteranno di nuovo nella seconda giornata del campionato di Serie D, allo stadio D'Angelo.