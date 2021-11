Rinascita Rutiglianese: separazione consensuale col tecnico Valentini e il vice Giorgio

Le strade tra la Rinascita Rutiglianese e Michele Valentini si separano: la società infatti ha annunciato la separazione consensuale col tecnico e con il suo vice Alessandro Giorgio. La decisione è arrivata dopo la sconfitta interna contro l'Atletico Acquaviva, la terza consecutiva e l'ottava totale in stagione: la Rinascita Rutiglianese si trova al terzultimo posto in classifica a quota 7 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Rinascita Rutiglianese sulla propria pagina Facebook:

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Rinascita Rutiglianese comunica la separazione consensuale con il tecnico della prima squadra Michele Valentini e con il suo vice Alessandro Giorgio.

L'attuale, e deficitaria, situazione di classifica ha spinto la società a compiere questa scelta nel tentativo di interrompere la recente striscia di risultati negativi e, in generale, di dare una sterzata all'intera stagione.

Il presidente Saffi desidera rivolgere un sentito ringraziamento a mister Valentini e al vice Giorgio per l'impegno profuso e per la dedizione mostrata nei riguardi della causa nostrana. Dalla società giungano, ad entrambi, i più rosei auspici per un proficuo futuro calcistico.

Vi rimandiamo, in conclusione, ai nostri canali ufficiali per imminenti novità sul nome del sostituto in panchina.