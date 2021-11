La Rinascita Rutiglianese sceglie Lorenzo Battaglia come nuovo allenatore

Dopo la separazione consensuale con Michele Valentini, la Rinascita Rutiglianese ha scelto il nuovo allenatore: sarà Lorenzo Battaglia a guidare la squadra in questo nuovo scorcio della stagione. Battaglia, classe 1968, ha vestito da calciatore le maglie, tra le altre, di Bari, Avellino, Palermo, Genoa, Catania e Bitonto; mentre da allenatore ha guidato il Mesagne, per poi prendere redini della formazione Allievi del Puglia Bari Sport e successivamente del Dive Group Santeramo. A lui il compito di dare una svolta alla Rinascita Rutiglianese, attualmente terzultima nel girone A del campionato di Promozione a quota 7 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Rinascita Rutiglianese tramite la propria pagina Facebook:

??????? ????????? ?' ?? ????? ?????????? ????? ????????????

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Rinascita Rutiglianese comunica di aver affidato la panchina della prima squadra al tecnico Lorenzo Battaglia.

Ex centrocampista di spicco nel panorama nazionale, Battaglia può vantare un curriculum calcistico stellare: partito da Bari, sua città d'origine, in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Avellino, Palermo, Barletta, Nocerina, Genoa e Catania. Plurime, per il 53 enne, anche le esperienze in regione: spiccano, in tal senso, i trascorsi nelle file di Bitonto, Altamura, Cerignola e Mesagne.

Proprio dalla cittadina brindisina ha preso inizio la sua carriera da allenatore. Successivamente, Battaglia ha ricoperto il ruolo d'allenatore della compagine Allievi del Puglia Sport Bari, prima di approdare al Dive Group Santeramo.

La società - presente al primo allenamento odierno con il pres. Saffi e il direttore Sanapo - intende formulare un caloroso in bocca al lupo al nuovo allenatore granata.