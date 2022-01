Rinascita Rutiglianese, ripresi gli allenamenti: nel mirino c'è lo scontro diretto contro il Football Acquaviva

La Rinascita Rutiglianese, nella serata di ieri, ha ripreso gli allenamenti in vista della ripresa del campionato di Promozione Puglia, girone, in programma il 29-30 gennaio. Ad annunciarlo è stata la stessa società, tramite la propria pagina Facebook. La squadra allenata da Lorenzo Battaglia, prima della sosta invernale, ha dovuto incassare due sconfitte consecutive contro Bitritto Norba e Foggia Incedit, rimanendo al quartultimo posto in classifica a quota undici punti. Ritrovare subito il successo è fondamentale in chiave salvezza, in modo da affrontare al meglio la seconda parte del torneo.

Domenica 30 gennaio, allo stadio Giammaria, la Rinascita Rutiglianese affronterà il Football Acquaviva quintultimo in classifica, in uno scontro diretto con in palio i primi punti pesanti del 2022.