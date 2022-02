Rinascita Rutiglianese, altro pareggio: Chiumarulo riacciuffa la Virtus San Ferdinando

Secondo pareggio consecutivo per la Rinascita Rutiglianese: la formazione guidata da Lorenzo Battaglia fa pari e patta per 1-1 contro la Virtus San Ferdinando, allo stadio Comunale. I padroni di casa, nel corso del primo tempo, sfiorano più volte il vantaggio con Daddato e Palasciano, senza però troppa fortuna; così nella ripresa gli ospiti vanno avanti grazie a Pugliese su servizio di Pensa (50'). Tuttavia la Rinascita Rutiglianese reagisce ed ottiene un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Compierchio: Chiumarulo al 58' trasforma. Poco dopo Dipierro sfiora il gol del vantaggio per i granata trovando però la traversa. La Rinascita Rutiglianese sale al quintultimo posto a quota 13 punti.