I giovani del Bari preparano la stagione 2022/23: ripresi gli allenamenti di 'primavera' e 'under 17'

Tutto pronto per la nuova stagione sportiva 2022/23 del settore giovanile del Bari. La società biancorossa ha comunicato, tramite il suo sito ufficiale, l'inizio degli allenamenti per la formazione 'primavera' e la nuova 'under 17': i primi calci al pallone sono previsti per questo pomeriggio sul terreno del 'Gaetano Scirea' di Bitritto.

Lo staff tecnico della 'Primavera', profondamente rinnovato, vede il ritorno a Bari di una vecchia conoscenza biancorossa: sarà Federico Giampaolo, protagonista in serie A con la maglia dei galletti nella stagione 1991/92, il mister della formazione giovanile. Giampaolo aveva già in passato guidato formazioni del settore giovanile biancorosso. L'ex attaccante di Bari e Pescara sarà affiancato dal collaboratore tecnico Vito Santeramo, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Giuseppe Vizzielli. Claudio Grondona allenerà i portieri. La rosa della squadra sarà composta da ragazzi nati negli anni 2004/2005.

La guida del gruppo 'under 17', composto da nati nel 2006, è stata affidata a Luigi Di Simone. Il mister riceve l'incarico dopo le esperienze professionali vissute con Andria, Vestese e Bisceglie. Nello staff, Leonardo Marasciulo occuperà il ruolo di collaboratore tecnico, Nicola Fiorentino quello di preparatore atletico. Giovanni Masi, infine, sarà il preparatore dei portieri.

La formazione Primavera dovrà attendere la composizione del girone di campionato per concentrarsi su avversari e relativo calendario, mentre la 'under 17' conosce già il suo destino nel girone C a 13 squadre: i ragazzi di mister Di Simone se la vedranno con Ascoli, Benevento, Cosenza, Frosinone, Lazio, Lecce, Palermo, Perugia, Reggina, Roma, Salernitana e Ternana.

Le due formazioni giovanili giocheranno le gare ufficiali della stagione 2022/23 nel campo sportivo comunale ‘Antonio Antonucci’ di Bitetto.