Ritiro Bari a Roccaraso: convenzioni e sconti per i tifosi biancorossi

Manca poco meno alla partenza del ritiro estivo del Bari che avrà luogo dal 7 al 23 luglio a Rocccaraso. A una decina giorni all'inizio della preparazione estiva per la stagione 2022/23, il club biancorosso ha fornito alcune informazioni utili per i tifosi che vorranno recarsi in Abruzzo a mostrare il proprio supporto alla squadra di mister Mignani.

Per l'occasione, come già l'ufficio del turismo del Comune di Roccaraso ha attivato alcune scontistiche riservate ai tifosi che vorranno raggiungere l'Alto Sangro per seguire da vicino il ritiro del Bari.

Dal 7 al 23 luglio sarà applicato uno sconto del 10% a tutti i titolari di SSC Bari Fan Card che prenoteranno un soggiorno in una delle strutture convenzionate, ovvero:

La Fattoria (3km) Tel 0864/62980

Hotel Pizzalto (8km ca) Tel 0864/602383

Hotel Suisse (900mt ca) Tel 0864/602347

Hotel Don Luis (12 km) Tel 0864/847061

Sport village (13 km) Tel 0864/847280

Hotel villa Danilo (32 km) Tel 0872/946220

Hotel Boschetto ( 9km) Tel 0864/602367

Hotel Vallefura (7 km ca) Tel 0864/642229

B&b il Viottoli ( 700 mt) Tel349/8504061

Hotel Cristal ( 2 km ca) Tel 0864/602333

I tifosi che alloggeranno a Roccaraso durante il periodo del ritiro (7-23 luglio) potranno anche usufruire dello sconto del 50% sulle attività di proprietà del comune di Roccaraso:

Zip Line

Parchi avventura

Parco gonfiabili

Campo da tennis e calcetto

Inoltre, lo sconto del 10% sarà applicato per tutta la stagione estiva sulle seguenti attività e servizi convenzionati:

Soggiorno negli alberghi convenzionati del Comprensorio (esclusa la settimana di ferragosto)

Palaghiaccio: ingresso e noleggio pattini

Attività convenzionate della Roccaraso Turismo

Guide e accompagnatori convenzionati per mountain bike e E-bike certificati FIC

Ski Pass: (sconto sulla tariffa intera)

Pranzo in Baita

Noleggio e-bike convenzionato

Nei prossimi giorni sarà attivo anche un servizio di prenotazione online dedicato sul sito dell'ufficio del turismo.

Infine, il Comune di Roccaraso ha previsto una scontistica per i tifosi biancorossi anche per la stagione invernale 2022/23 (a partire dal 9 gennaio 2023). Queste promozioni non sono cumulabili ocn altre promozioni e lo sconto sarà applicato sui prezzi di listino.

Nello specifico è previsto uno sconto del 10% sulle seguenti attività e servizi convenzionati:

Soggiorno presso alberghi convenzionati del Comprensorio

Palaghiaccio: ingresso e noleggio pattini

Scuole Sci convenzionate

Baite convenzionate

Ski Pass giornaliero**

Noleggio attrezzatura: sci, scarponi, ciaspole

**L'emissione dello Skipass può avvenire esclusivamente presso le biglietterie del Consorzio Ski Pass Alto Sangro, sede di Castel di Sangro (via Palazzo Terminal snc) e sede di Roccaraso (via Roma 48).