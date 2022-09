Ritorno in attacco per il Corato: firmato l'esperto Giuseppe Bozzi

Gradito ritorno in casa Corato per quel che riguarda il reparto attaccanti. I neroverdi infatti hanno ufficializzato l'ingaggio di Giuseppe Bozzi, punta classe 1987 già in rosa nella passata stagione con 11 reti messe a segno in 24 presenze totali. Nel corso della carriera Bozzi ha giocato in Serie C al Martina (9 presenze nella stagione 2013/2014) e ha vissuto una lunga esperienza in Serie D: Manfredonia, Madrepietra, Gelbison, Gravina e Team Altamura i club di cui ha fatto parte. un rinforzo di esperienza dunque per l'allenatore Fabio Di Domenico.

Corato, le parole di Bozzi: "No vedo l'ora di scendere in campo"

Tramite una nota ufficiale del Corato, l'attaccante ha commentato così il suo ritorno nella formazione del campionato di Eccellenza pugliese, girone A: "Quando ho vestito per la prima volta la maglia neroverde ero ancora un ragazzino ma è comunque stata una bella esperienza, poi l'anno scorso abbiamo fatto una gran bella stagione, anche se non abbiamo centrato l'obiettivo abbiamo fatto più punti della prima in classifica dell'altro girone, a testimoniare la bontà del nostro campionato. Quest'anno ho avuto tantissime chiamate dall'Eccellenza e alcune dalla D, ma appena ho saputo dell'interesse del Corato non ci ho pensato due volte e le ho declinate tutte. Qui ho vissuto una bellissima stagione, la società è fatta di gente fantastica e per bene, il valore dei tifosi è super e l'ambiente ideale per uno passionale come me. Il gruppo è molto interessante, ho avuto modo di conoscerli in questi pochi allenamenti e mi piace molto, con un allenatore che conosco solo di fama e che mi ha colpito molto a primo impatto. Non vedo l'ora di scendere in campo!"