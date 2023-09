Ritorno primo turno Coppa Italia Eccellenza: i risultati delle squadre baresi

Nessun colpo di scena nel ritorno della Coppa Italia di Eccellenza per quanto riguarda le squadre baresi. Confermata dunque la tendenza scaturita dalla gara di andata, con l'Arboris Belli che continua il proprio cammino pareggiando contro l'Ostuni, grazie al 5-2 maturato all'andata; la Virtus Mola ha provato ha ribalta il 2-1 incassato dal Polimnia all'andata, ma i neroverdi sono andati a segno cementando il proprio vantaggio e di conseguenza la qualificazione. Infine, il Borgorosso Molfetta ha salutato la Coppa Italia: come all'andata, l'Unione Calcio Bisceglie si è imposta per 2-0.

