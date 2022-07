Rivoluzione a Bitonto: salutano il DT Moscelli e l'allenatore Potenza

Rivoluzione in casa Bitonto. La società neroverde infatti ha annunciato che non sono state rinnovate le collaborazioni con il responsabile dell'area tecnica Fabio Moscelli e con l'allenatore Alessandro Potenza. Moscelli era entranto in dirigenza a novembre 2021, mentre Potenza era stato scelto come sostituto di Claudio De Luca a inizio marzo 2022; il Bitonto ha concluso la stagione regolare al terzo posto del girone H di Serie D con 65 punti a referto, prima di essere sconfitto nella finale dei playoff dal Francavilla sul Sinni (risultato di 1-0). I prossimi giorni saranno caldi, visto che verranno definiti l'organigramma e il nuovo staff tecnico.

"L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica il mancato rinnovo del rapporto di collaborazione, in scadenza al 30 giugno, con il direttore dell’area tecnica Fabio Moscelli e con l’allenatore della Prima Squadra Alessandro Potenza -si legge nella nota diramata sui canali ufficiali del club- La società neroverde ringrazia Moscelli e Potenza, assieme al suo staff, per il lavoro svolto con dedizione e professionalità nella loro esperienza bitontina. Nei prossimi giorni l’U.S. Bitonto Calcio renderà noti il nuovo organigramma societario ed il rinnovato staff tecnico, che affronteranno la stagione 2022/2023, per il quinto campionato consecutivo di Serie D".