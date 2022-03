Team Altamura, la sfida contro il Rotonda anticipata al venerdì

Anticipo al venerdì per il Team Altamura che, il 25 marzo, affronterà il Rotonda allo stadio Di Sanzo (ore 14:30). I biancorossi, reduci dal pareggio per 1-1 nel derby contro il Bitonto, sono a caccia del ritorno al successo in trasferta: i tre punti infatti mancano dallo scorso 18 dicembre 2021, quando grazie alla rete su rigore di Giuseppe Tedesco il Team Altamura espugnò il campo del Nola. Poi, nelle seguenti cinque gare fuori casa, ci sono stati due pareggi per 0-0 contro Bisceglie e Lavello e tre sconfitte, tutte per 1-0, con Gravina, Mariglianese e Francavilla sul Sinni.