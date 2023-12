Sampdoria-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

L'ultimo impegno del 2023 per il Bari sarà la trasferta con la Sampdoria in programma alle 20:30 del 26 dicembre. Su un palcoscenico difficile come Marassi, la squadra guidata da Pasquale Marino dovrà provare a lasciarsi alle spalle gli ultimi due deludenti risultati con Spezia e Cosenza, una sconfitta e un pari che hanno impedito ai Galletti di avvicinarsi alla zona playoff, distante 5 punti.

Contro i blucerchiati, una delle retrocesse dalla scorsa Serie A, sarà uno scontro diretto per avvicinarsi ai primi otto posti: la formazione guidata da Andrea Pirlo ha 22 punti, gli stessi del Bari, e dopo una partenza complicata sta provando a risalire la china, anche se nell'ultimo turno è arrivato uno stop interno contro la FeralpiSalò.

Nella sfida di Santo Stefano i biancorossi ritroveranno da avversari Leonardo Benedetti e Sebastiano Esposito, due protagonisti della passata stagione le cui qualità (specialmente in termini di gol, con 4 centri a testa nello scorso torneo) mancano tremendamente.

Come arriva la Sampdoria

Oltre agli indisponibili Ferrari, Barreca, Vieira, Pedrola e Borini contro il Bari ad Andrea Pirlo mancherà anche Kasami squalificato per tre turni dal Giudice sportivo. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-2-1: Stankovic tra i pali, Depaoli e Murru terzini con Ghilardi e Gonzalez al centro della difesa. A centrocampo Benedetti dovrebbe partire dal 1' con Yepes e Giordano, mentre sulla trequarti Verre e Sebastiano Esposito si muoveranno alle spalle di De Luca.

Come arriva il Bari

Per la sfida contro i blucerchiati Pasquale Marino non potrà contare sullo squalificato Ricci, su Pucino (attacco influenzale) e Koutsoupias (fastidio al ginocchio), oltre a Diaw e Maiello. A Marassi il tecnico biancorosso dovrebbe disporre i suoi col 4-3-3: Brenno in porta, poi la difesa con Dorval, Di Cesare, Vicari e Frabotta. A centrocampo ballottaggio Edjouma-Acampora per completare il reparto con Benali e Maita. In attacco Aramu (favorito su Achik) e Sibilli a supporto di Nasti.

Sampdoria-Bari: probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Benedetti, Yepes, Giordano; Esposito, Verre; De Luca. All. Pirlo

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Edjouma, Benali, Maita; Aramu, Nasti, Sibilli. All. Marino

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti: Laudato – Bitonti

IV: Delrio

VAR: Irrati

AVAR: Gariglio

Sampdoria-Bari: i precedenti

Tra Sampdoria e Bari esistono complessivamente 83 precedenti ufficiali. Nel testa a testa i liguri sono nettamente in vantaggio con 43 vittorie contro i soli 18 successi dei pugliesi e 22 pareggi. Nei quaranta precedenti a Genova contro i blucerchiati il Bari conta appena una vittoria contro i 31 successi dei padroni di casa, mentre 8 partite sono finite in parità.

L'ultimo confronto tra Samp e Bari risale alla stagione 2011-2012: dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola (gol di Volta e Borghese), nel match di ritorno a Marassi vinse 2-0 la Samp con una doppietta di Eder.

Sampdoria-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Sampodria-Bari, valevole per la 19ª giornata di Serie B, in programma a Marassi alle 20:30 di martedì 26 dicembre 2023, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 251), Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, SkyGO e Now.