Il Gravina rimonta e trionfa in trasferta: 3-1 al San Giorgio

Gravina corsaro allo stadio Paudice contro il San Giorgio, nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Prosegue dunque la striscia positiva dei gialloblù, ora giunta a quattro risultati utili consecutivi: i padroni di casa si portano in avanti con Varela, che al 21' sfrutta un cross basso di Di Pietro; il primo tempo prosegue nel segno del San Giorgio, che crea altre situazioni pericolose.

Nella ripresa tra i padroni di casa viene espulso Landolfo per doppia ammonizione, e il Gravina ristabilisce l'equilibrio grazie a Diop al 55'. Lo stesso attaccante classe 1992 va di nuovo a segno insaccando un tiro dal limite dell'area di rigore (ottavo centro per lui in questa stagione): a chiudere i conti ci pensa Krstevski all'84', con una girata. Finisce 3-1, il Gravina al sesto posto in classifica a quota 29 punti, tanti quanti la Casertana.