Team Altamura, vittoria pesante sul campo del San Giorgio: 2-1 il risultato finale

Il Team Altamura fa la voce grossa e porta a casa un importante successo fuori casa. Allo stadio Paudice i biancorossi hanno battuto per 2-1 il San Giorgio, per altro in rimonta, in uno scontro diretto per la salvezza: al 7' ad andare in vantaggio con Caprioli, a cui ha risposto Abreu che ha insaccato di testa un cross di Tazza al 24'. A regalare il sorpasso nel secondo tempo è stato il centrocampista Serra, grazie ad un tiro da fuori area (52'). Dopo cinque trasferte senza sussulti dunque è tornato ad esultare il Team Altamura, che è salito al quattordicesimo posto a quota 35 punti, a +2 sulla zona playout e con una partita da recuperare.