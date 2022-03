Pink Bari, contro il San Marino Academy arriva un altro pareggio a reti bianche

Squadra in casa

Squadra in casa San Marino Academy

La Pink Bari riparte con un pareggio. Il secondo pari consecutivo ad essere precisi, arrivato di nuovo col risultato di 0-0: allo stadio Acquaviva le biancorosse hanno incassato un punto contro il San Marino Academy, in una gara dove la formazione padrona di casa ha creato diverse occasioni con Menin, Martina Piazza e Fusar Poli; per le ragazze allenate da Cristina Mitola un ghiotto tentativo in occasione della conclusione di Spyridounidou, bloccato dal portiere Alessia Piazza. La Pink Bari ottiene il quarto risultato utile di fila e resta al terzo posto, a quota 25 punti.