Santeramo, confermato il tecnico Michele Delle Foglie per la stagione 2024/2025

Michele Delle Foglie guiderà il Santeramo anche nella prossima stagione. La società ha annunciato la conferma ufficiale dell'allenatore in vista del campionato di Promozione pugliese 2024/2025: Delle Foglie è approdato sulla panchina dei rossoblù a fine giugno 2023, con la squadra che alla fine si è classificata all'ottavo posto del girone A mettendo a referto 33 punti.

"La nuova stagione 2024/2025 parte da basi solide: Mister Delle Foglie -si legge nel comunicato del Santeramo pubblicato sulla pagina Facebook Riconferma di spessore sulla panchina, per dare continuità al progetto e per ripartire da un blocco solido. Nuove idee e perfezionamento del gioco sono pronte per essere messe in atto".