Sconfitta a domicilio per il Gravina: il Casarano si impone per 2-1

Parte con una sconfitta il campionato di Serie D 2021/2022 (girone H) per gli uomini guidati dal duo Summa-Ragone: Prinari e Dambros a segno per gli ospiti, Di Modugno per i padroni di casa

Sconfitta a domicilio per il Gravina, nella prima giornata del campionato di Serie D, girone H: il Casarano, con una prova di carattere, si impone col risultato di 2-1 allo stadio Stefano Vicino. Al 4' gli ospiti vanno già in vantaggio grazie alla rete dell'attaccante Prinari, in piena area di rigore avversaria. La formazione allenata dal tecnico Matias Calabuig sfiorano più volte il raddoppio nel primo tempo, che si chiude male per il Gravina: al 45' infatti viene espulso Tuninetti per un fallo su Prinari. Inizia la ripresa e il Casarano pesca il 2-0 con il sigillo di Dambros (48'), mentre al 77' è Di Modugno (di testa) ad accorciare le distanze per i gialloblù, che nel finale danno il tutto per tutto senza però trovare il pareggio.