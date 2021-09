Sconfitta pesante per il Città di Mola: roboante 0-5 ad opera del Barletta

Sconfitta rovinosa del Città di Mola nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, girone A: il Barletta passa con un secco 0-5 sul campo neutro di Toritto, in una gara che non è sembrata mai in discussione. La formazione guidata dall'allenatore Francesco Farina va subito in vantaggio grazie al colpo di testa di Pollidori su angolo batutto da Lavopa, poi ancora Pollidori sfiora il gol sempre di testa ma il pallone finisce fuori. Al 45' il Città di Mola rimane in dieci per l'espulsione di Falconieri, e così il Barletta dilaga nel secondo tempo: Vicedomini batte il portiere Molinari con un tiro da fiori (66'), Cafagna sigla il tris al 75'. Gli uomini guidati dal tecnico Vito Castelletti non riescono a reagire. Il Barletta continua a macinare gioco e occasioni arrivando a segnare altri due gol, a firma di Milella, che recupera il pallone e insacca dopo un'azione personale (83') e Boiano all'88'. Il Città di Mola resta con tre punti in classifica dopo un ko pesante, condizionato sì dall'inferiorità numerica in campo ma che dovrà servire per correggere alcune sbavature.