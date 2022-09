Seconda giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Secondo atto del campionato di Eccellenza, andato in scena nel pomeriggio di oggi. Nell'anticipo mattutino, il Borgorosso Molfetta ha avuto la meglio sull'Unione Calcio Bisceglie centrando il primo successo stagionale, mentre il Corato ha battuto di misura l'Unione Sportiva Mola nel derby odierno. Sconfitta in rimonta per il Polimnia che è stato raggiunto e poi sorpassato dal San Severo in extremis, mentre l'Aboris Belli ha rimediato il secondo ko nel rocambolesco match in casa dell'Avetrana.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella seconda giornata

Borgorosso Molfetta-Unione Calcio Bisceglie 4-2 [ Sallustio (BM) al 5', Ventura al 23' (BM), Vitale al 36' (BM), Amoroso (UCB) al 53', Vitale (BM) al 57', Di Palma (UCB) al 64']

Corato-Unione Sportiva Mola 1-0 [Ripanto]

San Severo-Polimnia 2-1 [ D'Amico (P) al 4', Trotta (S) al 27', Trotta (S) all'88']

Avetrana-Arboris Belli 3-2 [Leone (AB) al 25', Varietti (A) al 72', Mastronardi (AB) al 76', Gonzalez (A) all'80', Calò (A) all'86']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 6 (punti) Bisceglie 6 San Marco 6 Borgorosso Molfetta 4 Unione Calcio Bisceglie 3 Unione Sportiva Mola 3 Real Siti 3 Corato 3 Orta Nova 3 San Severo 3 Canosa 1 Polimnia 0 Foggia Incedit 0 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B