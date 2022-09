Seconda giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nella seconda gioranta del campionato di Promozione pugliese (girone A) è andato in scena il derby tra Virtus Mola e Bitritto Norba, vinto dai primi con un secco 3-0; successo anche per l'Atletico Acquaviva in casa del Real San Giovanni. Per il resto le squadre baresi hanno raccolto due pareggi, entrambi per 1-1 ad opera dellla Virtus Palese e del Levante Azzurro rispettivamente in casa del Lucera e della Nuova Daunia Foggia, e due ko: la Rinascita Rutiglianese è stata battuta dal Don Uva, da segnalare anche il tonfo interno del Capurso per mano della Nuova Spinazzola.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella seconda giornata

Don Uva-Rinascita Rutiglianese 3-1 [Preziosa (DU) al 4', Porcelli (DU) al 29', Di Leo (DU) al 49', Avella (RR) al 59')

Capurso-Nuova Spinazzola 0-4 [Scelzi, Sisalli, Ladogana, Riondino]

Lucera-Virtus Palese 1-1 [Pozzozengaro (L), Terrone (VP)]

Nuova Daunia Foggia-Levante Azzurro 1-1 [De Giglio (LA), Carella (NDF)]

Real San Giovanni-Atletico Acquaviva 0-3 [Dentico, Lenoci]

Virtus Mola-Bitritto Norba 3-0 [Colella, Lorusso, Lorusso]

Promozione Puglia, la classifica del girone A