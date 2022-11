Seconda vittoria di fila per il Molfetta: Longo castiga il Francavilla in Sinni (1-0)

La Molfetta espugna il campo dell?FC Francavilla per 1 rete a 0, tornando a vincere anche fuori casa.

Mister Renato Bartoli scende in campo con il modulo 4-4-2, con Crispino in porta, Stasi, Pinto, Panebianco e Lobjanidze sulla linea difensiva, Longo, Romio, Ciannamea e Montinaro a centrocampo e con Tedesco e Vivacqua la coppia d?attacco.

Il primo squillo della partita arriva al minuto 6?, quando il Francavilla si porta in attacco.

La Molfetta Calcio carbura e al minuto 11?, dopo l?uno-due tra Tedesco e Vivacqua, va vicina alla rete.

Giocano solo i biancorossi e al minuto 18? la Molfetta Calcio passa in vantaggio grazie ad una rete del velocissimo Longo, che imbeccato da un lancio lungo, di testa supera con un pallonetto il portiere avversario.

Nei minuti successivi il Francavilla cerca di reagire, ma Crispino non si fa trovare impreparato, dando sicurezza al reparto difensivo e rendendo vani gli attacchi dei padroni di casa.

Il primo tempo termina con i biancorossi in vantaggio, ma che dimostrano di poter fare male agli avversari, ogni qualvolta ci si presenta in zona offensiva.

La seconda frazione di gara inizia senza cambi per entrambe le squadre.

La Molfetta Calcio si affaccia nuovamente nell?area di rigore avversaria e al minuto 51? va vicino al raddoppio con un colpo di testa di Tedesco, che però finisce fuori.

I padroni di casa rispondono al minuto 55? con una punizione da fuori area, ma che non ha gli effetti desiderati.

Al minuto 67? Longo va vicinissimo alla doppietta, ma la dea bendata non è dalla sua e il risultato rimane sull?1 a 0 per gli ospiti.

I ritmi sono più blandi rispetto alla prima frazione di gioco e la Molfetta Calcio cerca di chiudere la partita, anche grazie all?espulsione di Kordic che al minuto 77? lascia il Francavilla in dieci.

A nulla servono gli attacchi da calcio d?angolo dei padroni di casa.

Il match finisce 1 a 0 in favore dei biancorossi di mister Bartoli, che portano a casa una importantissima vittoria.

Prossimo match domenica 20 Novembre contro il Casarano, reduce dal pareggio in casa contro la Puteolana.

FC FRANCAVILLA (4-3-1-2): Maione; Esposito G. (Sost. 30? st Vaughn), Majore (Sost. 17? st Nicolao), Petruccetti (C) (Sost. 42? st Amoruso), Pezzi (Sost. 4? st Palladino); Esposito A., Melillo, Pizzutelli (Sost. 20? st De Marco); Gentile; Kordic, Marconato.

Panchina: Amoruso, Di Ronza, Nolé, Buchicchio, Nicolao, Vaughin, Dopud, De Marco.

Allenatore: De Luca.

MOLFETTA CALCIO (4-4-2): Crispino; Stasi, Pinto, Panebianco, Lobjanidze (C); Longo (Sost. 26? st Di Modugno), Romio, Ciannamea (Sost. 33? st Salvemini), Montinaro; Tedesco, Vivacqua (Sost. 40? st Leonetti).

Panchina: Diame, Donato, Leone, Ilari, Di Modugno, Salvemini, Fucci, Cianciaruso, Leonetti.

Allenatore: Bartoli.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta