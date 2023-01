Sedicesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nell'anticipo mattutino il Borgorosso Molfetta si rialza dopo tre sconfitte consecutive incassando però un pareggio in extremis per mano del Foggia Incedit. Il Corato invece va avanti nel primo tempo e si fa rimontare dalla Real Siti, ma Scardigno in extremis permette ai neroverdi di strappare il quarto pareggio stagionale; stesso risultato per il Polminia, che era andato in avanti per due reti subendo il ritorno dell'Unione Calcio Bisceglie, mentre San Marco-Unione Sportiva Mola è stata rinviata a causa del maltempo. Nel girone B l'Arboris Belli ha portato a casa il quarto pareggio complessivo al cospetto del Ginosa.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella sedicesima giornata

Borgorosso Molfetta-Foggia Incedit 1-1 [Vitale (BM) al 40', Siclari (F) al 92']

Corato-Real Siti 2-2 [Suriano (C) al 19', Alves (R) al 53', Ramos (R) al 79', Scardigno (C) all'83']

Polimnia-Unione Calcio Bisceglie 2-2 [D'Amico (P), Roncone (P), Saani, Saani]

San Marco-Unione Sportiva Mola [gara rinviata a data da destinarsi per maltempo]

Ginosa-Arboris Belli 1-1 [Mastronardi (AB), Chiochia (G)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 36 (punti) Bisceglie 36 Corato 31 Unione Sportiva Mola 28 Canosa 24 Real Siti 24 San Marco 23 Unione Calcio Bisceglie 22 Polimnia 20 Borogorosso Molfetta 20 San Severo 19 Orta Nova 16 Foggia Incedit 7 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B