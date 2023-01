Sedicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Non si ferma la Virtus Mola: i biancazzurri rimontano il Capurso e si assicurano il qundicesimo risultato utile consecutivo, mantenendo ben salda la testa della classifica. Spettacolare pareggio con un poker a testa nel derby tra Virtus Palese e Atletico Acquaviva, pareggi anche per Levante Azzurro e Bitritto Norba rispettivamente al cospetto di Don Uva e Real San Giovanni.Tredicesima sconfitta stagionale invece per la Rinascita Rutiglianese, caduta per mano del Lucera negli ultimi minuti di gara.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella sedicesima giornata

Don Uva-Levante Azzurro 0-0

Capurso-Virtus Mola 1-3

Lucera-Rinascita Rutiglianese 1-0 [Pozzozengaro]

Real San Giovanni-Bitritto Norba 1-1

Virtus Palese-Atletico Acquaviva 4-4 [Guglielmi (A), Terrone (VP), Faliero (VP), DIfino (A), Morea (VP), Lanave (VP), Guglielmi (A), Guglielmi (A)]

Promozione Puglia, la classifica del girone A