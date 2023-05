Play-off Serie B, il Südirol batte la Reggina: è l'avversario del Bari in semifinale

Il Bari conosce finalmente il nome del suo avversario in semifinale Play-off di Serie B: si tratta del Südtirol, che ha battuto 1-0 la Reggina nel turno preliminare giocato in casa degli altoatesini.

Decisiva la rete di Daniele Casiraghi al minuto 89 della sfida contro i calabresi. La squadra di Pierpaolo Bisoli giocherà la gara di andanta della semifinale contro i Galletti lunedì 29 giugno a Bolzano alle 20:30, mentre il ritorno è previsto venerdì 2 giugno al San Nicola alla stessa ora. La squadra di Michele Mignani giocherà in casa il ritorno in virtù della miglior posizione in classifica (in caso di parità al termine degli eventuali supplementari avanzerà la squadra meglio classificata, vantaggio che i pugliesi avranno anche in finale).

Nelle due partite contro il Südtirol il Bari è imbattuto (come del restro contro tutte le altre partecipanti ai play-off) avendo ottenuto un pareggio (2-2 al San Nicola con gol di Tait, Odugwu, Di Cesare e Salcedo) e una vittoria (0-1 al Druso, gol di Morachioli al 93'). In entrambe le partite non ha partecipato l'ex al veleno Andrea Masiello, uscito al 57' della partita di questa sera per infortunio (trasportato in barella).

Per la semifinale di ritorno tra Bari e Südtirol, già da qualche giorno, è iniziata la vendita dei tagliandi e secondo i dati comunicati dalla società biancorossa è già stata superata quota 20.000 biglietti venduti (record stagionale dopo 3 giorni di prevendita), c'è dunque da aspettarsi che si vada verso una cornice delle grandissime occasioni.