Serie B, il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di Perugia e Reggina: Brescia verso la riammissione

Dopo aver respinto il ricorso del Perugia contro la riammissione del Lecco, il Consiglio di Stato ha respinto anche il ricorso della Reggina relativamente all'esclusione dalla Serie B.

Mentre il Lecco è ufficialmente in Serie B, il club calabrese è definitivamente escluso dal campionato cadetto e al suo posto si attende l'ufficialità della riammissione del Brescia. Per effetto di questa decisione, in Serie C verrà riammessa la Casertana.