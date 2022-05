Zanoletti colpisce la Pink Bari in extremis: vittoria per 1-0 del Chievo Verona Women

Squadra in casa

Squadra in casa ChievoVerona Women

Un'altra battuta d'arresto in trasferta per la Pink Bari che, dopo i ko contro Tavagnacco e Brescia, ha incassato la sconfitta allo stadio Olivieri contro il Chievo Verona Women: si è trattata della quinta sconfitta nelle ultime otto partite. La formazione padrona di casa ha più volte sfiorato il gol, specialmente in occasione della traversa colpita da Alkhovik, sbloccando la gara negli ultimi minuti: sugli sviluppi di un calcio piazzato Zanoletti ha trovato il guizzo vincente all'85'. La Pink Bari resta così ferma a quota 35 punti e viene sorpassata da San Marino Academy (38 punti) e Sassari Torres (36 punti).