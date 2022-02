Pink Bari, pareggio a reti bianche sul campo del Cortefranca

Terzo risultato utile di fila per la Pink Bari, dopo le due vittorie raccolte contro Chievo Verona e Pro Sesto: le ragazze guidate da Cristina Mitola infatti hanno raccolto un pareggio sul campo del Cortefranca. Il match è terminato 0-0, con le biancorosse che ci hanno provato fino alla fine senza però trovare la via del gol. La Pink Bari torna così a far punti in trasferta, visto che in precedenza aveva ottenuto tre sconfitte contro Roma, Como e Ravenna: i punti in classifica ora sono saliti a quota 24 (terzo posto in classifica).