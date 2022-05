Pink Bari, roboante ritorno alla vittoria: Palermo Femminile battuto per 5-0

Squadra in casa

Dopo quattro partite (tre sconfitte consecutive e un pareggio) la Pink Bari è tornata a vincere, e lo ha fatto travolgendo il Palermo Femminile in trasferta nel recupero della quattordicesima giornata di campionato. Una gara ben interpretata dalle ragazze guidate da Cristina Mitola, che hanno ottenuto il terzo successo in trasferta stagionale: sugli scudi Fuhlendorff, firmataria di una tripletta accompagnatae dai sigilli di Leblic e Spyridonidou. La Pink Bari raggiunge così quota 35 punti, occupando il quinto posto in classifica.