Pink Bari, ko interno: il Cesena passa per 1-0

La Pink Bari ha visto fermarsi la sua corsa in campionato. Dopo quattro risultati utili consecutivi, la formazione biacorossa é uscita sconfitta dalla sfida contro il Cesen,che si é disputata al campo sportivo Antonucci di Bitetto. La rete decisiva ospite é giunta al 41', quando Petralia é andata a segno; le ragazze guidate da Cristina Mitola nella ripresa hanno cercato di raddrizzare il match senza però riuscirci. Si é trattata della quarta sconfitta stagione per la Pink Bari, che resta ferma al terzo posto a quota 25 punti. La vetta occupata dal Brescia, vittorioso contro il Chievo per 1-0, ora dista 10 lunghezze.