Serie B femminile: la Pink Bari cede di misura al Como

La Pink Bari non riesce a trovare continuità. Presso il campo sportivo Antonucci di Bitetto le ragazze guidate da Cristina Mitola sono state sconfitte per 1-0 dal Como, dopo la vittoria sulla Roma Calcio Femminile di domenica scorsa. Nelle ultime cinque gare le biancorosse hanno racimolato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte: decisiva la rete al 16' di Kubassova; il Como poi è rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Luzio, ma la formazione padrona di casa non è riuscita a recuperare il risultato. La Pink Bari resta ferma a quota 31 punti, scivolando al quinto posto in classifica in seguito al sorpasso dal Chievo Verona Women, che ha vinto per 1-0 contro il Ravenna